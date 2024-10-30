Саладуха рассказала о планах World Athletics оказывать помощь украинским спортсменам

Народный депутат Украины Ольга Саладуха рассказала о роли международных организаций в сохранении отечественного спорта во время войны. Ее слова цитирует Sport-Express:

"Мы плодотворно сотрудничаем с мировой и европейской легкой атлетикой. И вы видите, что сейчас нет ни российских, ни белорусских спортсменов на больших состязаниях. Себастьян Коу приезжал, общался с нашим президентом страны, готовятся мощные программы, которые World Athletics будет предоставлять нашим спортсменам, чтобы они не покидали Украину.

Все понимают, что идет война, многие дети, молодые меняют страну проживания и нам нужно как-то мотивировать оставаться здесь. Поэтому надеемся, что эти стипендии позволят увидеть нам этих спортсменов на Олимпийских играх через четыре года.

Главное – прозрачность, потому что многие годы это все было закрыто и никто не видел, как вообще работает Федерация легкой атлетики. Мы понимаем, что общественные союзы не финансируются государством, поэтому мы сами ищем спонсоров, наполняем свой бюджет и отчитываемся перед сообществом" – сказала Ольга.