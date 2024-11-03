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Магучих назвали лучшей спортсменкой года по версии Balkan Athletics
Еще одно международное признание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой года по версии Balkan Athletics.
"Лучшая балканская спортсменка – Ярослава Махучих.
Поздравляем украинку со званием Лучшая балканская спортсменка года! Ее исключительные выступления в прыжках в высоту повысили балканскую легкую атлетику на мировой арене, и мы рады видеть ее победы. Лети высоко, Ярослава" – говорится в официальном сообщении организации.
Напомним, что Магучих в этом году признана лучшей спортсменкой по версии World Athletics.
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