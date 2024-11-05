Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком после тяжелого и напряженного сезона проводят отдых в Карпатах. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала новые фото с Мальдив.