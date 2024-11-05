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Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле

Легкая атлетика
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С милым как говорится…

Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком после тяжелого и напряженного сезона проводят отдых в Карпатах. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле - изображение 1Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле - изображение 2

Напомним, что ранее Костюк показала новые фото с Мальдив.

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Марина Бех-Романчук
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