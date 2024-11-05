Легкая атлетика
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Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле
С милым как говорится…
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком после тяжелого и напряженного сезона проводят отдых в Карпатах. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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