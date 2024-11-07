  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Романтические моменты

Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала романтические моменты из жизни со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук показала фото нежного утра в Буковеле
yellow-arrow
Магучих назвали лучшей спортсменкой года по версии Balkan Athletics
yellow-arrow
Саладуха рассказала о планах World Athletics оказывать помощь украинским спортсменам
Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости