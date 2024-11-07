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Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео
Романтические моменты
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала романтические моменты из жизни со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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