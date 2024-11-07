Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала романтические моменты из жизни со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив.