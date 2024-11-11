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Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки
Просто невероятная красота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала осеннюю фотосессию на природе, продемонстрировав публике свой деловой стиль. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее первый поединок Усик-Фьюри
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