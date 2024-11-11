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Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки

Легкая атлетика
Обновлено

Просто невероятная красота

Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала осеннюю фотосессию на природе, продемонстрировав публике свой деловой стиль. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее первый поединок Усик-Фьюри воспроизвели в качестве комикса.

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