Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала осеннюю фотосессию на природе, продемонстрировав публике свой деловой стиль. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее первый поединок Усик-Фьюри воспроизвели в качестве комикса.