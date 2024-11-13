Восходящая звезда: Определены номинанты в легкой атлетике по итогам 2024 года

Международная федерация легкой атлетики объявила номинантов на приз "Восходящая звезда" по итогам 2024 года.

Среди мужчин определились ТОП-3 претендента:

Маттиа Фурлани (Италия) – бронзовый призер Олимпиады-2024, серебряный призер чемпионата мира в помещении и мировой рекордсмен до 20 лет в прыжках в длину.

Джейдон Гибберт (Ямайка) – мировой рекордсмен до 20 лет в тройном прыжке, четвертое место на Олимпиаде-2024.

Ниэльс Ларос (Нидерланды) – мировой рекордсмен до 20 лет в беге на 1000 м, шестое место на Олимпиаде-2024 в беге на 1500 м.

Среди девушек также ожесточенная конкуренция:

Сэмбо Алмаев (Эфиопия) – чемпионка мира до 20 лет в беге на 3000 м с/б, пятое место на Олимпиаде-2024.

Ангелина Топич (Сербия) – чемпионка мира до 20 лет в прыжках в высоту.

Ян Цзыи (Китай) – чемпионка мира до 20 лет, мировая рекордсменка U20 в метании копья.

Победителей в данной номинации назовут в воскресенье, 1 декабря.