  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Мировой рекорд или золото Олимпиады: Магучих призналась, что для нее важнее
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мировой рекорд или золото Олимпиады: Магучих призналась, что для нее важнее

Легкая атлетика
Обновлено

Очень интересно

Мировой рекорд или золото Олимпиады: Магучих призналась, что для нее важнее

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, что для нее важнее: установление мирового рекорда (2,10 метров в Париже) или золотая медаль Олимпийских игр-2024.

– Мировой рекорд или золото Олимпиады?

– Мировой рекорд я установила… он держался один из самых древних рекордов в мире легкой атлетики, 37 лет. Я получила много эмоций, но он стоит, и его когда-то все равно побьют. Через 20, через 30, через 50 лет, но побьют. А вот олимпийским чемпионом ты остаешься навсегда – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее определены номинанты на приз "Восходящая звезда" в легкой атлетике.

По теме
yellow-arrow
Восходящая звезда: Определены номинанты в легкой атлетике по итогам 2024 года
yellow-arrow
Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки
yellow-arrow
Бех-Романчук – о своем муже: Мы изменили мир друг друга. Видео
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости