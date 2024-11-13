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Мировой рекорд или золото Олимпиады: Магучих призналась, что для нее важнее
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Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, что для нее важнее: установление мирового рекорда (2,10 метров в Париже) или золотая медаль Олимпийских игр-2024.
– Мировой рекорд или золото Олимпиады?
– Мировой рекорд я установила… он держался один из самых древних рекордов в мире легкой атлетики, 37 лет. Я получила много эмоций, но он стоит, и его когда-то все равно побьют. Через 20, через 30, через 50 лет, но побьют. А вот олимпийским чемпионом ты остаешься навсегда – сказала Ярослава.
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