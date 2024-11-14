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Магучих рассказала, когда планирует иметь детей

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Магучих рассказала, когда планирует иметь детей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о своих планах относительно детей.

"Мы гуляем, наслаждаемся жизнью. Мы вместе 5 лет. В этом году была годовщина. Поэтому за эти 5 лет поняли, что хотим шагать вместе в наше общее будущее. Мы к этому готовы. Назар захотел сделать мне предложение, он мне сделал его при родителях, когда приехали.

Детей в планах еще нет. На самом деле в детстве я думала, что рожу очень рано, где-то в 22, потом в 26. Сейчас мне 23 – думаю, как я глупа была" – сказала Ярослава.

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