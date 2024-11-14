Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих рассказала, когда планирует иметь детей
Карьера прежде всего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о своих планах относительно детей.
"Мы гуляем, наслаждаемся жизнью. Мы вместе 5 лет. В этом году была годовщина. Поэтому за эти 5 лет поняли, что хотим шагать вместе в наше общее будущее. Мы к этому готовы. Назар захотел сделать мне предложение, он мне сделал его при родителях, когда приехали.
Детей в планах еще нет. На самом деле в детстве я думала, что рожу очень рано, где-то в 22, потом в 26. Сейчас мне 23 – думаю, как я глупа была" – сказала Ярослава.
Популярное сейчас
- Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
- Серена Уильямс: Я не могу терпеть негатив и ложь, поэтому больше никогда не встану на весы
- Почти 60 % украинцев считают, что именно Зеленский отвечает за результаты в войне, – опрос
- Магучих и осень: Очаровательная фотосессия украинской рекордсменки
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью