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Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Украинки уже тренируются

Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и ее партнерша по национальной сборной Юлия Левченко начали подготовку к следующему сезону. Наши спортсменки активно занимаются в тренировочном зале и поддерживают свою физическую форму. Соответствующие фото девушки разместили на своей официальной странице в Instagram.

Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 1Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Украина победила Австрию в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг.

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Юлия Левченко Ярослава Магучих
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