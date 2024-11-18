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Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото
Украинки уже тренируются
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и ее партнерша по национальной сборной Юлия Левченко начали подготовку к следующему сезону. Наши спортсменки активно занимаются в тренировочном зале и поддерживают свою физическую форму. Соответствующие фото девушки разместили на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Украина
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