Магучих и Левченко начали подготовку к следующему сезону. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и ее партнерша по национальной сборной Юлия Левченко начали подготовку к следующему сезону. Наши спортсменки активно занимаются в тренировочном зале и поддерживают свою физическую форму. Соответствующие фото девушки разместили на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Украина победила Австрию в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг.