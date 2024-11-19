Магучих сегодня проведет встречу с фанатами и СМИ

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сегодня, 19 ноября, проведет встречу с болельщиками и СМИ. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.