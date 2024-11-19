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Магучих сегодня проведет встречу с фанатами и СМИ
Скоро поедет на подготовку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сегодня, 19 ноября, проведет встречу с болельщиками и СМИ. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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