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Магучих раскрыла план подготовки на следующий сезон

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Желаем удачных тренировок

Магучих раскрыла план подготовки на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о своих ближайших планах и поделилась мнениями по ближайшему графику соревнований. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"В декабре начинается моя подготовка. Сезон будет насыщен. Во-первых, зимний сезон. В 2025 году будет чемпионат Европы и мира в помещении. А в конце сентября будет ЧМ в Токио. Немного отдохнули и за работу" – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы.

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