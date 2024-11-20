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Магучих раскрыла план подготовки на следующий сезон
Желаем удачных тренировок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о своих ближайших планах и поделилась мнениями по ближайшему графику соревнований. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"В декабре начинается моя подготовка. Сезон будет насыщен. Во-первых, зимний сезон. В 2025 году будет чемпионат Европы и мира в помещении. А в конце сентября будет ЧМ в Токио. Немного отдохнули и за работу" – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее украинский олимпийский чемпион по боксу
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