Магучих раскрыла план подготовки на следующий сезон

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о своих ближайших планах и поделилась мнениями по ближайшему графику соревнований. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"В декабре начинается моя подготовка. Сезон будет насыщен. Во-первых, зимний сезон. В 2025 году будет чемпионат Европы и мира в помещении. А в конце сентября будет ЧМ в Токио. Немного отдохнули и за работу" – сказала Ярослава.