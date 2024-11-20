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Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото
Хорошие слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности иметь цель в жизни и желание ее достигать. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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