Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности иметь цель в жизни и желание ее достигать. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти.