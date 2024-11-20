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Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото

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Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности иметь цель в жизни и желание ее достигать. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти.

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