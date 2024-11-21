Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саладуха рассказала о приоритетах в работе ФЛАУ
Разложила по полочкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха рассказала о приоритетах в работе своего ведомства на следующий олимпийский цикл. Ее слова цитирует Спорт 24:
– Какие у ФЛАУ приоритеты на следующие четыре года?
– Мы разработали и утвердили четырехлетний план, по которому уже двигаемся. Приоритетами являются развитие детских проектов, коммуникация с регионами, улучшение соревнований и турниров, привлечение новых спонсоров и партнеров, спортивная дипломатия, политика Good governance, антидопинговая деятельность, над всем этим идет уже мощная большая работа. Также нужно и дальше работать над санкциями против стран-агрессоров. Сохранять уже существующие и внедрять новые. Особое внимание уделяем интеграции усилий с мировой легкой атлетикой. Речь идет не только о помощи с ее стороны, но и об освоении лучших стандартов.
– Легкой атлетике не хватает массовости. Как заинтересовать людей?
– Здесь важно участие спортивных звезд. К примеру, после Олимпиады в Париже наши девушки-медалистки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, титулованные спортсмены Анна Рыжикова, Артур Фельфнер посетили немало мероприятий в регионах и присоединились ко многим проектам. Таких как Европейская неделя спорта и олимпийские уроки. Встречи со звездными спортсменами добавляют детям мотивации и вдохновляют молодое поколение. Проводим на самом высоком уровне соревнования по детской легкой атлетике.
Недавно у нас состоялось совещание с Министерством образования по внедрению модуля детской легкой атлетики и соревнований по четвероборью в школах. Думаю, это также будет способствовать привлечению детей к королеве спорта. В следующем году уже в четвертый раз проведем Кубок Белой Пантеры – инициированные мной детские соревнования. Уже сейчас думаем о том, как сделать этот спортивный праздник еще более интересным и ярким. Ведь именно после таких праздников дети влюбляются в спорт – сказала Ольга.
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО