Саладуха рассказала о приоритетах в работе ФЛАУ

Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха рассказала о приоритетах в работе своего ведомства на следующий олимпийский цикл. Ее слова цитирует Спорт 24:

– Какие у ФЛАУ приоритеты на следующие четыре года?

– Мы разработали и утвердили четырехлетний план, по которому уже двигаемся. Приоритетами являются развитие детских проектов, коммуникация с регионами, улучшение соревнований и турниров, привлечение новых спонсоров и партнеров, спортивная дипломатия, политика Good governance, антидопинговая деятельность, над всем этим идет уже мощная большая работа. Также нужно и дальше работать над санкциями против стран-агрессоров. Сохранять уже существующие и внедрять новые. Особое внимание уделяем интеграции усилий с мировой легкой атлетикой. Речь идет не только о помощи с ее стороны, но и об освоении лучших стандартов.

– Легкой атлетике не хватает массовости. Как заинтересовать людей?

– Здесь важно участие спортивных звезд. К примеру, после Олимпиады в Париже наши девушки-медалистки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, титулованные спортсмены Анна Рыжикова, Артур Фельфнер посетили немало мероприятий в регионах и присоединились ко многим проектам. Таких как Европейская неделя спорта и олимпийские уроки. Встречи со звездными спортсменами добавляют детям мотивации и вдохновляют молодое поколение. Проводим на самом высоком уровне соревнования по детской легкой атлетике.

Недавно у нас состоялось совещание с Министерством образования по внедрению модуля детской легкой атлетики и соревнований по четвероборью в школах. Думаю, это также будет способствовать привлечению детей к королеве спорта. В следующем году уже в четвертый раз проведем Кубок Белой Пантеры – инициированные мной детские соревнования. Уже сейчас думаем о том, как сделать этот спортивный праздник еще более интересным и ярким. Ведь именно после таких праздников дети влюбляются в спорт – сказала Ольга.