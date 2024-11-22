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Магучих поздравила Украину с Днем свободы и достоинства. Фото
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поздравила всю страну с Днем свободы и достоинства. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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