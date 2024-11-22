  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих поздравила Украину с Днем ​​свободы и достоинства. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих поздравила Украину с Днем ​​свободы и достоинства. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Важные слова

Магучих поздравила Украину с Днем ​​свободы и достоинства. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поздравила всю страну с Днем свободы и достоинства. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

До боя Усик-Фьюри 2 остался месяц: Обзор первого поединка, постер и промо реванша

По теме
yellow-arrow
Саладуха рассказала о приоритетах в работе ФЛАУ
yellow-arrow
Магучих раскрыла план подготовки на следующий сезон
yellow-arrow
Бех-Романчук рассказала, как важно иметь цель и желание идти вперед. Фото
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости