Магучих присоединилась к команде Усика. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка станцевала в футболке бренда Ready to fight, который принадлежит украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Я поддерживаю Александра Усика и его команду. Вперед, чемпион"