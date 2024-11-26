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Магучих присоединилась к команде Усика. Видео
Существенное усиление
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка станцевала в футболке бренда Ready to fight, который принадлежит украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО). Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Я поддерживаю Александра Усика и его команду. Вперед, чемпион"
Напомним, что ранее Фьюри
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