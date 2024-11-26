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Самое милое фото дня: Бех-Романчук показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото
Великолепный котик
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала обществу своего домашнего любимца – рыжего кота. Ответный снимок Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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