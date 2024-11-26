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Самое милое фото дня: Бех-Романчук показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Великолепный котик

Самое милое фото дня: Бех-Романчук показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала обществу своего домашнего любимца – рыжего кота. Ответный снимок Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Самое милое фото дня: Бех-Романчук показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих присоединилась к команде Усика.

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