Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Левченко. Фото

Сегодня, 28 ноября, свой день рождения празднует украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко.

На протяжении своей карьеры наша спортсменка завоевала титулы на мировых и континентальных первенствах:

Чемпионат мира : серебро 2017 (Лондон)

Чемпионат Европы : серебро 2019 (Глазго), бронза 2017 (Белград)

Также Левченко является многократным призером этапов Бриллиантовой лиги.