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Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Левченко. Фото
Поздравляем с праздником
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 ноября, свой день рождения празднует украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко.
На протяжении своей карьеры наша спортсменка завоевала титулы на мировых и континентальных первенствах:
Чемпионат мира: серебро 2017 (Лондон)
Чемпионат Европы: серебро 2019 (Глазго), бронза 2017 (Белград)
Также Левченко является многократным призером этапов Бриллиантовой лиги.
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