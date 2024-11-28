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Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Левченко. Фото

Легкая атлетика

Поздравляем с праздником

Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Левченко. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 ноября, свой день рождения празднует украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко.

На протяжении своей карьеры наша спортсменка завоевала титулы на мировых и континентальных первенствах:

Чемпионат мира: серебро 2017 (Лондон)

Чемпионат Европы: серебро 2019 (Глазго), бронза 2017 (Белград)

Также Левченко является многократным призером этапов Бриллиантовой лиги.

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