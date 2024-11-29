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Магучих поблагодарила за работу украинских энергетиков. Фото

Легкая атлетика

Люди, которые держат страну

Магучих поблагодарила за работу украинских энергетиков. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка написала слова благодарности работникам энергетического сектора, которые в сверхсложных условиях обеспечивают жизнедеятельность страны, ремонтируют поврежденное в результате российских террористических атак оборудование. Соответствующий пост Магучих разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид снялась в очередной фотосессии.

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