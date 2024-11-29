Магучих поблагодарила за работу украинских энергетиков. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка написала слова благодарности работникам энергетического сектора, которые в сверхсложных условиях обеспечивают жизнедеятельность страны, ремонтируют поврежденное в результате российских террористических атак оборудование. Соответствующий пост Магучих разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид снялась в очередной фотосессии.