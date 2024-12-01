Магучих – лучшая легкоатлетка года в небеговой дисциплине

Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой года по версии World Athletics в категории спортсменок, представляющих небеговые дисциплины.

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По итогам текущего года Ярослава стала олимпийской чемпионкой, установила мировой рекорд, выиграла континентальное первенство и финал Бриллиантовой лиги.

В октябре украинка получила награду European Athletics Awards в категории "Лучшая легкоатлетка 2024 года в Европе". В августе Магучих удостоилась Ордена княгини Ольги I степени за достижение высоких спортивных результатов на Олимпиаде и утверждение международного авторитета Украины.