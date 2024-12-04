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Магучих начала тренировочный лагерь в Испании. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Подготовка к новому сезону

Магучих начала тренировочный лагерь в Испании. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка начала свой первый тренировочный сбор перед стартом нового сезона в Испании. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих начала тренировочный лагерь в Испании. Фото - изображение 1Магучих начала тренировочный лагерь в Испании. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Билодид удивила поклонников новой стильной прической.

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