Магучих начала тренировочный лагерь в Испании. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка начала свой первый тренировочный сбор перед стартом нового сезона в Испании. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид удивила поклонников новой стильной прической.