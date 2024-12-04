Названы доходы Ярославы Магучих за 2024 год

Стали известны призовые лучшей украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. По данным Forbes, за 2024 год она заработала 265 тысяч долларов призовых.

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Напомним, что Ярослава завоевала золото на Олимпиаде-2024, а также стала лучшей по итогам Бриллиантовой лиги.

Кроме того, Ярослава Магучих имеет рекламные контракты с различными брендами, что принесло спортсменке потрясающие доходы. За прошедший год она заработала от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.