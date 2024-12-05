Украинские легкоатлетки наконец-то получили медали Олимпиады-2012 и Олимпиады-2008

На Генеральной Ассамблее НОК Украины состоялось вручение олимпийских наград. Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Рыжикова и Наталья Пигида получили свои бронзовые медали Олимпиады-2012 за эстафету 4*400 метров. Это стало возможным после того, как серебряный результат представительниц страны-агрессора был аннулирован.

Также свою награду Олимпиады-2008 получила Елена Антонова, метательница диска. Тогда наша спортсменка также финишировала четвертой, но поднялась за счет дисквалификации кубинки Ярелис Барриос.