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Украинские легкоатлетки наконец-то получили медали Олимпиады-2012 и Олимпиады-2008

Легкая атлетика

Прошло сколько лет, но справедливость победила

Украинские легкоатлетки наконец-то получили медали Олимпиады-2012 и Олимпиады-2008

ФЛАУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

На Генеральной Ассамблее НОК Украины состоялось вручение олимпийских наград. Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Рыжикова и Наталья Пигида получили свои бронзовые медали Олимпиады-2012 за эстафету 4*400 метров. Это стало возможным после того, как серебряный результат представительниц страны-агрессора был аннулирован.

Также свою награду Олимпиады-2008 получила Елена Антонова, метательница диска. Тогда наша спортсменка также финишировала четвертой, но поднялась за счет дисквалификации кубинки Ярелис Барриос.

Напомним, что ранее Ковтун удалил пост, в котором призвал прославлять Украину.

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