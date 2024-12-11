Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии.