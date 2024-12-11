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Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай

Легкая атлетика
Обновлено

Наверное там климат лучше

Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай - изображение 1Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай - изображение 2

Напомним, что ранее Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии.

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