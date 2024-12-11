Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай
Наверное там климат лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Крутых
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- "Могли гораздо лучше сыграть". Сикан объяснил провал Шахтера в игре с Баварией
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000