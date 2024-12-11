Магучих показала фото из лагеря в Испании

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Испании, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала фото из Дубай.