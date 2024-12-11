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Магучих показала фото из лагеря в Испании
Подготовка к сезону
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Испании, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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