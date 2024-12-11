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Магучих показала фото из лагеря в Испании

Легкая атлетика

Подготовка к сезону

Магучих показала фото из лагеря в Испании

фото із соцмереж

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Испании, где проводит активную подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих показала фото из лагеря в Испании - изображение 1Магучих показала фото из лагеря в Испании - изображение 2

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала фото из Дубай.

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