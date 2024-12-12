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Бех-Романчук показала серию снимков из ночного Дубаи. Фото

Легкая атлетика

Можно задуматься над ПМЖ

Бех-Романчук показала серию снимков из ночного Дубаи. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. В свободное от тренировок время она вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком гуляют по городу, наслаждаясь его архитектурой. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала фото из лагеря в Испании.

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Марина Бех-Романчук
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