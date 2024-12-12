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Бех-Романчук показала серию снимков из ночного Дубаи. Фото
Можно задуматься над ПМЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. В свободное от тренировок время она вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком гуляют по городу, наслаждаясь его архитектурой. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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