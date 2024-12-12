Бех-Романчук показала серию снимков из ночного Дубаи. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас в Дубаи, где проводит активную подготовку к следующему сезону. В свободное от тренировок время она вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком гуляют по городу, наслаждаясь его архитектурой. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала фото из лагеря в Испании.