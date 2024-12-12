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Магучих рассказала о своей следующей цели в карьере

Легкая атлетика

Очень амбициозно

Магучих рассказала о своей следующей цели в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, какую цель ставит перед собой на следующий олимпийский цикл. Ее слова цитирует World Athletics:

"Мировой рекорд придал мне уверенность. Это были мои вторые Олимпийские игры, и я уже знала, как это работает. Помню, я сказала себе: "Я теперь обладательница мирового рекорда, и я должна показать самые лучшие результаты." Я преодолела 2,00 м, и Никола тоже преодолела эту высоту. Но мой тренер всегда говорит мне, что ты должна пытаться преодолеть высоты с первой попытки, потому что это иногда может означать медаль.

Я не ощущала большого давления. Многие ожидали от меня золота, но я старалась не думать об этом, пыталась наслаждаться моментом, потому что это был праздник спорта. Я просто хотела прыгать и подарить людям эмоции. Я хотела прыгать повыше на Олимпийских играх, я была готова. Моя тренерша была немного расстроена! Но я сказала, что мы должны радоваться золотой медали. На следующих играх я бы хотела побить олимпийский рекорд 2,06 м" – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее Магучих показала фото из лагеря в Испании.

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