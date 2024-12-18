Марина Бех-Романчук пропустит начало сезона в 2025 году. Известна причина

Марина Бех-Романчук пропустит начало 2025 года в легкой атлетике.

Спортсменка рассказала в комментарии для Суспільне Спорт, что причиной такого решения стала необходимость в полноценном восстановлении до начала летнего отрезка сезона. Известно, что 29-летняя украинка пропустит чемпионаты Европы и мира по легкой атлетике в помещении.

"Если говорить о физическом состоянии, то восстановление после травмы ахиллова сухожилия проходит хорошо. Сейчас я чувствую себя уже значительно лучше. Если говорить о моральном состоянии, то я еще чувствую потребность во времени, поэтому возникла необходимость взять паузу, чтобы восстановиться психологически перед началом летнего сезона", — сказала прыгунья.

Не только футбол — больше новостей из мира спорта читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что Бех-Романчук планирует вернуться к тренировкам уже с марта 2025 года.