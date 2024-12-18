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Марина Бех-Романчук пропустит начало сезона в 2025 году. Известна причина
Украинская легкоатлетка продолжает свое восстановление
Марина Бех-Романчук пропустит начало 2025 года в легкой атлетике.
Спортсменка рассказала в комментарии для Суспільне Спорт, что причиной такого решения стала необходимость в полноценном восстановлении до начала летнего отрезка сезона. Известно, что 29-летняя украинка пропустит чемпионаты Европы и мира по легкой атлетике в помещении.
"Если говорить о физическом состоянии, то восстановление после травмы ахиллова сухожилия проходит хорошо. Сейчас я чувствую себя уже значительно лучше. Если говорить о моральном состоянии, то я еще чувствую потребность во времени, поэтому возникла необходимость взять паузу, чтобы восстановиться психологически перед началом летнего сезона", — сказала прыгунья.
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Отмечается, что Бех-Романчук планирует вернуться к тренировкам уже с марта 2025 года.
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