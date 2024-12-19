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Магучих покорила поклонников деловыми фото в черно-белом стиле

Легкая атлетика
Обновлено

Невероятная красота

Магучих покорила поклонников деловыми фото в черно-белом стиле

фото із соцмереж

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию в деловом костюме и подобрала для этого черно-белые оттенки. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

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