Легкая атлетика
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Магучих покорила поклонников деловыми фото в черно-белом стиле
Невероятная красота
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела сессию в деловом костюме и подобрала для этого черно-белые оттенки. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
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