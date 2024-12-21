Легкоатлетка и боксер: НОК объявил лучших спортсменов года в Украине

Национальный олимпийский комитет подвел итоги. Лучшей спортсменкой года признана легкоатлетку Ярославу Магучих, которая стала олимпийской чемпионкой в ​​Париже, выиграла чемпионат Европы и установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

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В аналогичной категории среди мужчин эксперты отдали предпочтение боксеру Александру Хижняку – олимпийскому чемпиону в весовой категории до 80 кг. Их наставники, Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший, победили в номинации "Лучшие тренеры".

Церемония награждения состоится в понедельник, 23 декабря.