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Легкоатлетка и боксер: НОК объявил лучших спортсменов года в Украине
Заслуженная победа в номинации
фото - Getty Images
Национальный олимпийский комитет подвел итоги. Лучшей спортсменкой года признана легкоатлетку Ярославу Магучих, которая стала олимпийской чемпионкой в Париже, выиграла чемпионат Европы и установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.
В аналогичной категории среди мужчин эксперты отдали предпочтение боксеру Александру Хижняку – олимпийскому чемпиону в весовой категории до 80 кг. Их наставники, Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший, победили в номинации "Лучшие тренеры".
Церемония награждения состоится в понедельник, 23 декабря.
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