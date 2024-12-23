Украинская призерка чемпионата Европы пропустит зимний легкоатлетический сезон

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко не будет соревноваться в течение зимнего сезона 2025 года. Об этом рассказала сама спортсменка.

"Относительно зимнего сезона - я его точно буду пропускать. Сейчас у нас немного другие планы, но я тренируюсь. Мы не прыгаем, отдыхаем и восстанавливаемся, потому что после Токио у нас не было отдыха. И для того, чтобы заходить на полноценную олимпийскую подготовку, надо полностью восстановиться. Поэтому тренер дала максимум времени на восстановление, после чего будем возвращаться в сектор", — сказала Геращенко.

Стоит отметить, что следующий зимний сезон в легкой атлетике также будут пропускать украинки Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) и Анна Рыжикова (400 м).