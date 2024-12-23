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"Турниры на 2025 год?" Ирина Геращенко рассказала, когда вернется к соревнованиям

Легкая атлетика

Украинская спортсменка рассказала о своих планах

"Турниры на 2025 год?" Ирина Геращенко рассказала, когда вернется к соревнованиям

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Ирина Геращенко не знает пока когда планирует возвращение к соревнованиям. Спортсменка отметила, что должна планомерно подвести себя к форме через несколько этапов подготовки.

"Турниры на 2025 год? Ничего не могу сказать, календарь у меня в голове расписан. Но увидим, как пройдет подготовка, потому что после перерыва действительно надо будет через втягивающий режим прийти к основному подготовительному, потом - к техническому, пройти там все моменты. И уже после этого выйдем и на высоты, и на соревнования".

Таким образом, Геращенко не будет соревноваться на чемпионатах Европы и мира в помещении, которые состоятся в нидерландском Апелдорне и китайском Нанкине соответственно в марте.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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