"Турниры на 2025 год?" Ирина Геращенко рассказала, когда вернется к соревнованиям

Украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Ирина Геращенко не знает пока когда планирует возвращение к соревнованиям. Спортсменка отметила, что должна планомерно подвести себя к форме через несколько этапов подготовки.

"Турниры на 2025 год? Ничего не могу сказать, календарь у меня в голове расписан. Но увидим, как пройдет подготовка, потому что после перерыва действительно надо будет через втягивающий режим прийти к основному подготовительному, потом - к техническому, пройти там все моменты. И уже после этого выйдем и на высоты, и на соревнования".

Таким образом, Геращенко не будет соревноваться на чемпионатах Европы и мира в помещении, которые состоятся в нидерландском Апелдорне и китайском Нанкине соответственно в марте.