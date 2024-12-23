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"Наш спорт сейчас просто в грязи". Ник Кирьос прокомментировал информацию о допинге двукратного чемпиона ТБШ
Австралийский теннисист не в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о состоянии тенниса на фоне новостей о допинг-деле своего соотечественника Макса Пёрселла.
"Боже, наш спорт сейчас просто в грязи", — написал Кирьос на личной странице в соцсети Х.
Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде Макс Пёрселл признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP).
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