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"Наш спорт сейчас просто в грязи". Ник Кирьос прокомментировал информацию о допинге двукратного чемпиона ТБШ

Легкая атлетика

Австралийский теннисист не в восторге

"Наш спорт сейчас просто в грязи". Ник Кирьос прокомментировал информацию о допинге двукратного чемпиона ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о состоянии тенниса на фоне новостей о допинг-деле своего соотечественника Макса Пёрселла.

"Боже, наш спорт сейчас просто в грязи", — написал Кирьос на личной странице в соцсети Х.

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде Макс Пёрселл признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP).

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