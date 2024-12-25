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Бех-Романчук поздравила поклонников с Рождеством. Фото
С праздником
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех с Рождеством. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Хижняк
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