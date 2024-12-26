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Магучих поздравила всех с Рождеством и показала свои детские фото
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила своих поклонников с Рождеством и показала снимки с детства, на которых она со своей мамой. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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