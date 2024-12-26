Магучих поздравила всех с Рождеством и показала свои детские фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила своих поклонников с Рождеством и показала снимки с детства, на которых она со своей мамой. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук поздравила поклонников с Рождеством.