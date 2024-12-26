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Саладуха – о Магучих: Уже легенда, желаю ей еще больших достижений
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ФЛАУ Ольга Саладуха отреагировала на новость о признании Ярославы Магучих спортсменкой года в Украине.
"Ярослава Магучих – самая лучшая. Вчера наша звезда легкой атлетики получила заслуженную награду от НОК в рамках конкурса "Лучший спортсмен года".
Безальтернативное решение. В завершающемся году никто не сделал больше для спортивной славы Украины. Ярослава не только показала свое мастерство, не только продемонстрировала возможности украинского спорта, но задала высокую планку для будущих поколений атлетов со всего мира.
Ярослава Магучих – уже легенда. Но желаю ей еще больших достижений, еще больше побед, еще больше спортивных триумфов" – написала Ольга на странице Фейсбука.
Напомним, что ранее Верняев
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