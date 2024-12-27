Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко рассказала подробности организации свадьбы
В это время очень не просто
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко рассказала о подробностях организации собственной свадьбы. Ее слова Обозреватель:
– Расскажите, как планировали свадьбу? Вы ведь были обручены уже довольно давно, но все время откладывали это событие. Как решили, что этот день наступил?
– Сначала, это с 2019 года, продолжались спортивные сезоны и было некогда. Затем начался коронавирус и было не до этого. После чего, конечно, повлияла война – в такое время не до каких-то празднований. Поэтому свадьба откладывалась и откладывалась.
И в какой-то момент я просто понимаю, что нужно… не знаю, нужно успеть жить. Это было не принципиально для меня, потому что я уже знаю своего мужа достаточно долго, мы уже десять лет вместе. Но это мгновение было почему-то такое волнительное. Я думала, что не стану волноваться, а это было очень волнительно.
Мы не делали большого праздника. Когда дело дошло до росписи, то подумала: а может мне уже и белое платье одеть, побыть этой принцессой, почувствовать себя настоящей невестой? И все уже немножко приобрело такой формальный вид. Ведь поначалу мы вообще думали, что пойдем просто распишемся. И все.
– Но нужно было, чтобы друзья и родные тоже порадовались за вас?
– Да. Но у нас была такая очень маленькая семейная компания, потому что все было спонтанно. Мы выбрали дату, и, честно говоря, мы подстраивали ее под то, чтобы наши родители могли присутствовать. У моего мужа папа на линии фронта. И как раз у него был отпуск, в эту неделю он мог приехать. Поэтому мы подстраивали эти дни, чтобы быть максимально со своими близкими людьми, чтобы все могли присутствовать на свадьбе – сказала Юлия.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Украинская призерка чемпионата Европы пропустит зимний легкоатлетический сезон
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО