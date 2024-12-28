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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в пятёрку лучших спортсменок в рейтинге по версии L’Equipe
Прекрасное достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в пятёрку лучших спортсменок в рейтинге по версии L’Equipe.
Спортсменка заняла в рейтинге 5-е место, набрав от редакции L’Equipe 222 балла.
Лучшей спортсменкой в редакции признали гимнастку Симону Байлз, завоевавшую титул в многоборье, командных соревнованиях и прыжках с трамплина набравшую 1100 баллов.
Второе место за канадской пловчихой Саммер Макинтош – трёхкратной олимпийской чемпионкой. Ей в редакции дали 580 очков.
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Третье место заняла американская пловчиха Кэти Ледеки – двухкратная олимпийская чемпионка, которая получила на голосовании 552 очка.
Впереди Ярославы Магучих легкоатлетка Сидни Маклафлин, набравшая 257 баллов.
Напомним, что Ярослава Магучих на Олимпиаде побила рекорд 37-летней давности.
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