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Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону

Легкая атлетика

Украинка активно работает

Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к началу нового сезона и все больше времени проводит в тренировочном зале. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина победила в первом круге турнира в Брисбене.

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Марина Бех-Романчук
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