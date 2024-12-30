Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону
Украинка активно работает
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к началу нового сезона и все больше времени проводит в тренировочном зале. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Калинина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
- Спиваковский предполагает, что вину в деле Мудрика может взять другой человек
- Саладуха – о Магучих: Уже легенда, желаю ей еще больших достижений
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000