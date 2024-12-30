Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к началу нового сезона и все больше времени проводит в тренировочном зале. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина победила в первом круге турнира в Брисбене.