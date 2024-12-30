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Магучих: Последний понедельник года – как берег перед большим океаном. Фото
С чистого листа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в ожидании нового 2025 года. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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