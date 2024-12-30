  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих: Последний понедельник года – как берег перед большим океаном. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих: Последний понедельник года – как берег перед большим океаном. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

С чистого листа

Магучих: Последний понедельник года – как берег перед большим океаном. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в ожидании нового 2025 года. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону
yellow-arrow
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в пятёрку лучших спортсменок в рейтинге по версии L’Equipe
yellow-arrow
Левченко рассказала подробности организации свадьбы
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости