Магучих: Последний понедельник года – как берег перед большим океаном. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в ожидании нового 2025 года. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук показала видео из подготовки к следующему сезону.