Бронзовый призер Олимпиады-2024 Геращенко сообщила о беременности. Фото

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже по прыжкам в высоту Ирина Геращенко беременна. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны.

2025, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям" – написала Ирина.