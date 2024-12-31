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Бронзовый призер Олимпиады-2024 Геращенко сообщила о беременности. Фото
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже по прыжкам в высоту Ирина Геращенко беременна. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны.
2025, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям" – написала Ирина.
Напомним, что ранее Калинина
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