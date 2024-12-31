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Бронзовый призер Олимпиады-2024 Геращенко сообщила о беременности. Фото

Легкая атлетика
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Бронзовый призер Олимпиады-2024 Геращенко сообщила о беременности. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже по прыжкам в высоту Ирина Геращенко беременна. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны.

2025, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям" – написала Ирина.

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Геращенко сообщила о беременности. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Калинина выбила россиянку в 1/16 финала Брисбена.

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