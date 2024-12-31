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Ирина Геращенко сообщила о беременности
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 сообщила, что станет мамой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила о беременности.
Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
Геращенко опубликовала предновогодний пост с фотографиями УЗИ и поблагодарила заканчивающийся год.
Кроме бронзы на ОИ-2024, украинская прыгунья в высоту завоевывала третье место на чемпионате Европы-2024 и брала серебряные награды Универсиады 2017 и 2019 годов.
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