Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила о беременности.

Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Геращенко опубликовала предновогодний пост с фотографиями УЗИ и поблагодарила заканчивающийся год.

Кроме бронзы на ОИ-2024, украинская прыгунья в высоту завоевывала третье место на чемпионате Европы-2024 и брала серебряные награды Универсиады 2017 и 2019 годов.