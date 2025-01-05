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Бех-Романчук намекнула, что заболела во время подготовки к сезону. Фото
Желаем быстрого выздоровления
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка намекнула, что сейчас болеет и находится дома. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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