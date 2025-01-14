Магучих показала фото шикарной модельной фотосессии

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в фотосессии, попробовав себя в роли настоящей модели. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Ястремская с уверенной победы стартует на Australian Open-2025.