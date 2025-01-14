Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих показала фото шикарной модельной фотосессии
Просто невероятная
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в фотосессии, попробовав себя в роли настоящей модели. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Ястремская с
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Григорчук лично заинтересован в переходе украинца, выступающего за границей
- Первая ничья Динамо на сборе, Полесья подписало 17-летнего бразильца. Главные новости за 13 января
- Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают
- Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000