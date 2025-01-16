  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук: Иногда стоит выдохнуть, а иногда – вдохнуть полной грудью. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук: Иногда стоит выдохнуть, а иногда – вдохнуть полной грудью. Фото

Легкая атлетика

Хорошего отдыха

Бех-Романчук: Иногда стоит выдохнуть, а иногда – вдохнуть полной грудью. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком отправились в Карпаты. Соответствующие снимки Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина установила историческое для Украины достижение.

По теме
yellow-arrow
Магучих показала фото шикарной модельной фотосессии
yellow-arrow
Бех-Романчук намекнула, что заболела во время подготовки к сезону. Фото
yellow-arrow
Ирина Геращенко сообщила о беременности
Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости