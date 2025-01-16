Бех-Романчук: Иногда стоит выдохнуть, а иногда – вдохнуть полной грудью. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком отправились в Карпаты. Соответствующие снимки Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина установила историческое для Украины достижение.