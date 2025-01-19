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Саладуха назвала 5 последствий решения Ковтуна получить гражданство Хорватии
Народный депутат призывает к сдержанному анализу
instagram.com/olga_saladukha
Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха прокомментировала решение серебряного призера Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой получить гражданство Хорватии.
“Спортивное сообщество всколыхнуло известие об изменении спортивного гражданства гимнастом Ильей Ковтуном. Выражаю собственную позицию по этому вопросу.
Первое. Смена спортивного гражданства Ковтуном будет иметь негативное влияние как на украинский спорт, так и на имидж этого конкретного спортсмена.
Второе. В публичной дискуссии по этому кейсу важна позиция Минмолодежьспорта, НОК и Федерации гимнастики. Следует понять причины такого шага, чтобы не допустить, чтобы это явление стало массовым.
Третье. Каждый спортсмен имеет право принимать решение о своей карьере самостоятельно. Поэтому, пока не понятны все обстоятельства, я воздержалась бы от осуждения действий Ильи Ковтуна”.
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"Четвертое. Реакция на этот шаг спортивного сообщества, зрителей, государственных институтов должна быть взвешенной, чтобы не посеять уныние среди атлетов. Напротив, следует приложить максимум усилий, чтобы мотивировать их и дальше оставаться в Украине и прославлять наше государство на международных спортивных аренах.
Пятое. Подавляющее большинство украинских спортсменов делают все от них зависящее, чтобы мы были сильной спортивной страной и чтобы наши спортивные традиции сохранились. Есть множество вдохновляющих и мотивирующих примеров. Их нужно популяризировать.
Поэтому вместо хейта призываю к взвешенному и всестороннему анализу поступка Ильи Ковтуна. К вопросу нужно подходить конструктивно, чтобы укрепить украинский спорт и сохранить внутреннее единство как главный залог победы”, – сказала Саладуха.
Ольга Валерьевна возглавила ФЛАУ в июне 2023 года.
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