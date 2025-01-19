Саладуха назвала 5 последствий решения Ковтуна получить гражданство Хорватии

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха прокомментировала решение серебряного призера Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой получить гражданство Хорватии.

“Спортивное сообщество всколыхнуло известие об изменении спортивного гражданства гимнастом Ильей Ковтуном. Выражаю собственную позицию по этому вопросу.

Первое. Смена спортивного гражданства Ковтуном будет иметь негативное влияние как на украинский спорт, так и на имидж этого конкретного спортсмена.

Второе. В публичной дискуссии по этому кейсу важна позиция Минмолодежьспорта, НОК и Федерации гимнастики. Следует понять причины такого шага, чтобы не допустить, чтобы это явление стало массовым.

Третье. Каждый спортсмен имеет право принимать решение о своей карьере самостоятельно. Поэтому, пока не понятны все обстоятельства, я воздержалась бы от осуждения действий Ильи Ковтуна”.