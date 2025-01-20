  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ярослава Магучих назвала свой первый турнир, в котором примет участие в 2025 году
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярослава Магучих назвала свой первый турнир, в котором примет участие в 2025 году

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка готовится к соревнованиям

Ярослава Магучих назвала свой первый турнир, в котором примет участие в 2025 году

фото із соцмереж

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих написала, когда вернется к соревнованиям. На своей странице в Instagram она сообщила, что начнет соревновательный год с турнира в итальянском Удине.

Турнир стартует в четверг, 6 февраля. На соревнования Udin Jump Development Ярослава вернется впервые с 2021 года, когда получила "золото", взяв высоту в 2 метра.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также участие Магучих на турнире в Удине подтвердили также организаторы соревнований.

По теме
yellow-arrow
Саладуха назвала 5 последствий решения Ковтуна получить гражданство Хорватии
yellow-arrow
Бех-Романчук: Иногда стоит выдохнуть, а иногда – вдохнуть полной грудью. Фото
yellow-arrow
Магучих показала фото шикарной модельной фотосессии
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости