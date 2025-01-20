Ярослава Магучих назвала свой первый турнир, в котором примет участие в 2025 году

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих написала, когда вернется к соревнованиям. На своей странице в Instagram она сообщила, что начнет соревновательный год с турнира в итальянском Удине.

Турнир стартует в четверг, 6 февраля. На соревнования Udin Jump Development Ярослава вернется впервые с 2021 года, когда получила "золото", взяв высоту в 2 метра.

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Также участие Магучих на турнире в Удине подтвердили также организаторы соревнований.