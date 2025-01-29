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В США во время соревнований по метанию молота погиб болельщик
Несчастный случай
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Во время соревнований по легкой атлетике на турнире в Колорадо (США) произошел несчастный случай. Во время дисциплины "метание молота" спортивный снаряд попал в одного из болельщиков.
Зритель погиб на месте после того, как молот пробил защитные барьеры и вылетел за пределы сектора.
Жертва – 57-летний Уэйд Лэнгстон. Мужчина прикрыл собой жену и ребенка. Вес такого молота может достигать 7,26 килограмма.
"Мы разбиты горем из-за этого ужасного несчастного случая и сосредоточены на поддержке всех причастных" – сообщила ректор университета Дженнифер Собанет.
Напомним, что ранее
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