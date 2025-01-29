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Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону
Украинка активно набирает форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как после болезни вливается в тренировочный процесс. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее жена Усика
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