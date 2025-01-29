Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как после болезни вливается в тренировочный процесс. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.