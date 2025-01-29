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Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка активно набирает форму

Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как после болезни вливается в тренировочный процесс. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону - изображение 1Бех-Романчук показала фото подготовки к сезону - изображение 2

Напомним, что ранее жена Усика снова удивила поклонников волшебной фотосессией.

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