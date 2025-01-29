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Екатерина Табашник взяла бронзу на этапе Золотой серии мировой атлетики

Легкая атлетика
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Немного не хватило к серебру

Екатерина Табашник взяла бронзу на этапе Золотой серии мировой атлетики

Фото: УНИАН

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Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник получила "бронзу" на этапе Золотой серии мировой атлетики в помещении в Белграде.

Екатерина боролась за подиум вместе с титулованными прыгуньями Ангелиной Топич, Марией Вукович, Брит Веерман, а также Нагишей Такахаши.

Украинка взяла высоту 1.84 м со второй попытки. Следующую ступеньку в 1.87 м Екатерина взяла с первой попытки.

За подиум боролись четыре спортсменки. Высоту 1.92 м Табашник и Вукович не смогли преодолеть. Поэтому Екатерина получила "бронзу" этапа Золотой серии в Белграде, уступив Марии по попыткам.

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Этап Золотой серии в Белграде, прыжки в высоту

Ангелина Топич (Сербия) - 1.92 м

Мария Вукович (Черногория) - 1.90 м

Екатерина Табашник (Украина) - 1.90 м

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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