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Магучих показала фото из отдыха в Андорре

Легкая атлетика

Очень красиво

Магучих показала фото из отдыха в Андорре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Перед началом нового сезона наша спортсменка наслаждается последними днями отдыха. Такой пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины.

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