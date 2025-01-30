Легкая атлетика
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Магучих показала фото из отдыха в Андорре
Очень красиво
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Перед началом нового сезона наша спортсменка наслаждается последними днями отдыха. Такой пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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